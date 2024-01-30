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Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался об уходе Хави из «Барселоны» в конце сезона

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался об уходе Хави из «Барселоны» в конце сезона
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал решение Хави, возглавляющего «Барселону», покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

«У меня очень хорошие отношения с Хави. Крайне важно, чтобы человек был счастлив, особенно когда дело касается принятия каких-либо решений», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Хави сообщил о своём решении на пресс-конференции после минувшего матча 22-го тура с «Вильярреалом» (3:5), который состоялся 27 января. Однако испанский специалист допустил, что в будущем он может вернуться в клуб.

После 21 тура чемпионата Испании «Барселона» набрала 44 очка и на текущий момент занимает третьем место, отставая от лидирующей «Жироны» на 11 очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
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