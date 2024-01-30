Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» согласовало уход Лесового в «Маккаби», но получит деньги позднее — Sport5

«Динамо» согласовало уход Лесового в «Маккаби», но получит деньги позднее — Sport5
Комментарии

Московское «Динамо» согласовало уход игрока команды Даниила Лесового в «Маккаби» Хайфа, но получит деньги позднее, сообщает Sport5.

По информации источника, российский футболист отправится в израильскую команду в аренду до конца сезона из-за сложностей с денежным переводом в Россию. Пока игрок будет находиться в аренде, клубы будут оформлять полноценный трансфер за € 1,2 млн. Кроме того, Лесовой не будет считаться легионером, так как сейчас оформляет израильское гражданство.

В нынешнем сезоне Лесовой принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним результативным пасом. В общей сложности россиянин провёл на поле 83 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года.

Материалы по теме
Российский тренер в Израиле высказался о сорвавшемся трансфере Лесового в «Маккаби» Хайфа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android