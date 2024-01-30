«Гент» получил предложение от клуба из МЛС по Кейперсу, которым интересовался «Спартак»

Бельгийский «Гент» получил предложение от «Баффало» по нападающему команды Уго Кейперсу, которым интересовался московский «Спартак», сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы были открыты для обсуждения сделки, однако сам игрок заявил, что отказывается переезжать в МЛС на данном этапе своей карьеры.

Напомним, ранее агент футболиста подтвердил, что Кейперсом интересовался «Спартак». Прошлым летом красно-белым предлагали подписать Кейперса, но главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заблокировал трансфер.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за команду 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 мячами и шестью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 11 млн.