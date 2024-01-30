Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гент» получил предложение от клуба из МЛС по Кейперсу, которым интересовался «Спартак»

«Гент» получил предложение от клуба из МЛС по Кейперсу, которым интересовался «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский «Гент» получил предложение от «Баффало» по нападающему команды Уго Кейперсу, которым интересовался московский «Спартак», сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы были открыты для обсуждения сделки, однако сам игрок заявил, что отказывается переезжать в МЛС на данном этапе своей карьеры.

Напомним, ранее агент футболиста подтвердил, что Кейперсом интересовался «Спартак». Прошлым летом красно-белым предлагали подписать Кейперса, но главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заблокировал трансфер.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за команду 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 мячами и шестью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 11 млн.

Материалы по теме
Представитель Кейперса подтвердил переговоры со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android