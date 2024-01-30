Шнякин: Матвей Сафонов заявил, что уйдёт только в топ-клуб Европы или останется в России

Спортивный журналист Дмитрий Шнякин заявил, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов уйдёт только в топовый клуб в Европе или останется в стане «быков».

«Если Матвей хочет уехать, то он как-то произнёс такую фразу: «Это должна быть прям европейская топовая команда, а если нет, то останусь, мне и здесь хорошо», — приводит слова Шнякина «Матч ТВ».

Ранее голкипер продлил контракт с краснодарской командой до лета 2029 года. 24-летний Сафонов является воспитанником академии клуба. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах за «Краснодар», где пропустил 12 мячей и провёл восемь игр «на ноль». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 18 млн.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, находясь на первом месте в турнирной таблице. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион страны, «Зенит», занимает вторую строчку в турнирной таблице. Команда Сергея Семака, которая становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд, отстаёт от лидера на два очка.