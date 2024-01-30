Игрок ЦСКА Гаич рассказал, как относится к Медине, который перешёл в «Спартак»

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич рассказал, как относится к бывшему партнёру по команде Хесусе Медине, который перешёл в «Спартак».

«Такие переходы случаются нечасто — как в России, так и в Сербии. Могу только сказать, что по‑прежнему отношусь к Хесусу с уважением. У нас в стране тоже такие примеры случались — и в футболе, и в баскетболе. Иностранным игрокам такой переход даётся легче, их не осуждают за это. Но сербу переход из «Партизана» в «Црвену Звезду» дался бы в разы тяжелее, и лично я бы так никогда не сделал», — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

Напомним, парагвайский футболист перебрался в «Спартак» из армейской команды летом 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 6 млн. В нынешнем сезоне Хесус сыграл за красно-белых 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голами и двумя ассистами.