«Кардифф Сити» арендовал Филлипса у «Ливерпуля»

Валлийский «Кардифф Сити» арендовал защитника Натаниэля Филлипса у английского «Ливерпуля» до конца сезона-2023/2024.

«Я хочу показывать хороший футбол в команде, и надеюсь, что это приведёт к успеху. Я поговорил с тренером о том, как он хочет, чтобы я и команда играли, и я понял, что мне это подходит. Сегодня была моя первая тренировка, и мне это понравилось. Я уже чувствую, что хорошо освоился с командой, поэтому я с нетерпением жду дебюта», — приводит слова Филлипса пресс-служба клуба.

Филлипс является воспитанником «Ливерпуля» и уже отдавался в аренду в «Штутгарт», «Борнмут» и «Селтик». По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего защитника составляет € 4 млн.