Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кардифф Сити» арендовал Филлипса у «Ливерпуля»

«Кардифф Сити» арендовал Филлипса у «Ливерпуля»
Комментарии

Валлийский «Кардифф Сити» арендовал защитника Натаниэля Филлипса у английского «Ливерпуля» до конца сезона-2023/2024.

«Я хочу показывать хороший футбол в команде, и надеюсь, что это приведёт к успеху. Я поговорил с тренером о том, как он хочет, чтобы я и команда играли, и я понял, что мне это подходит. Сегодня была моя первая тренировка, и мне это понравилось. Я уже чувствую, что хорошо освоился с командой, поэтому я с нетерпением жду дебюта», — приводит слова Филлипса пресс-служба клуба.

Филлипс является воспитанником «Ливерпуля» и уже отдавался в аренду в «Штутгарт», «Борнмут» и «Селтик». По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего защитника составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Клопп: опасения фанатов из-за моего ухода? Вы недооцениваете IQ болельщиков «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android