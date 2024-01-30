«Бавария» интересуется игроком «Аякса» Бергвейном в качестве замены Сарагосе зимой

Мюнхенская «Бавария» интересуется нападающим нидерландского «Аякса» Стивеном Бергвейном, который рассматривается в качестве альтернативы Брайану Сарагосе из испанской «Гранады», сообщает ESPN.

«Бавария» подписала контракт с Сарагосой, который должен перейти в немецкий клуб летом, но мюнхенцы захотели совершить трансфер в зимнее трансферное окно. «Гранада» потребовала дополнительную компенсацию. Именно поэтому немецкий клуб начал интересоваться Бергвейном, однако «Аякс» не хочет терять лидера за пару дней до закрытия трансферного окна.

Бергвейн в нынешнем сезоне сыграл за «Аякс» 22 матча во всех турнирах, где отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.