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«Бавария» интересуется игроком «Аякса» Бергвейном в качестве замены Сарагосе зимой

«Бавария» интересуется игроком «Аякса» Бергвейном в качестве замены Сарагосе зимой
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Мюнхенская «Бавария» интересуется нападающим нидерландского «Аякса» Стивеном Бергвейном, который рассматривается в качестве альтернативы Брайану Сарагосе из испанской «Гранады», сообщает ESPN.

«Бавария» подписала контракт с Сарагосой, который должен перейти в немецкий клуб летом, но мюнхенцы захотели совершить трансфер в зимнее трансферное окно. «Гранада» потребовала дополнительную компенсацию. Именно поэтому немецкий клуб начал интересоваться Бергвейном, однако «Аякс» не хочет терять лидера за пару дней до закрытия трансферного окна.

Бергвейн в нынешнем сезоне сыграл за «Аякс» 22 матча во всех турнирах, где отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

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