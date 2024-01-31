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Марокко — ЮАР. Прямая трансляция
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Марокко — ЮАР: Макгопа сенсационно вывел южноафриканцев вперёд

Марокко — ЮАР: Макгопа сенсационно вывел южноафриканцев вперёд
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Сегодня, 31 января, проходит матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Марокко играет с национальной командой ЮАР. Игра идёт на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан Педро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени.

На 57-й минуте нападающий ЮАР Эвиденс Макгопа после передачи полузащитника команды Темба Зване открыл счёт и вывел южноафриканцев вперёд.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
30 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Марокко
2-й тайм
0 : 1
ЮАР
0:1 Макгопа – 57'    

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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