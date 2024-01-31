Марокко — ЮАР: Макгопа сенсационно вывел южноафриканцев вперёд

Сегодня, 31 января, проходит матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Марокко играет с национальной командой ЮАР. Игра идёт на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан Педро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени.

На 57-й минуте нападающий ЮАР Эвиденс Макгопа после передачи полузащитника команды Темба Зване открыл счёт и вывел южноафриканцев вперёд.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.