Артета похвалил менталитет Жезуса после матча АПЛ с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал повреждение Габриэла Жезуса и оценил его игру в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:1).

«В последней игре его сильно ударили. Его колено неприятно «отреагировало». А это было колено, на котором он уже перенес операцию. Но Жезус был очень позитивен. Он чувствует себя хорошо и был очень отточен на тренировках. Я не удивлён тем, как он играл сегодня вечером.

У него была проблема с коленом, но он продолжал тренироваться и сыграл сегодня. Все пытались защитить его и просили не выпускать на поле. Но он сам говорил, что хочет быть там и помочь команде выиграть игру. Когда у игрока такой менталитет, на поле будут происходить волшебные вещи. Я очень доволен им», – приводит слова Артеты beIN SPORTS.

Отметим, в матче с «Ноттингем Форест» бразильский форвард «канониров» стал лучшим игроком матча. Жезус отыграл на поле 78 минут, забил мяч в сетку и отдал результативную передачу на победный гол.

В нынешнем сезоне у нападающего во всех турнирах сыграно 23 матча, в которых он отметился восемью мячами и пятью голевыми передачами.

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