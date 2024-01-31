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Кубок Азии, 31 января: расписание игрового дня

Кубок Азии, 31 января: расписание игрового дня
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Сегодня, 31 января, в 1/8 финала Кубка Азии состоятся два матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

31 января, расписание игрового дня Кубка Азии

1/8 финала (время — московское):

14:30. Бахрейн — Япония;
19:00. Иран — Сирия.

Ранее участниками 1/4 финала турнира уже стали Австралия, Таджикистан, Иордания, Катар, Узбекистан и Южная Корея. Матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 февраля.

Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. В турнире принимают участие 24 национальные команды. Действующим победителем является сборная Катара (2019). Наибольшее количество побед в Кубке Азии на счету сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
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