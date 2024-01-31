Гендиректор «Краснодара» Хашиг отреагировал на отказ РФС сократить дисквалификацию Кордобы

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал отказ апелляционного комитета Российского футбольного союза в сокращении дисквалификации нападающего Джона Кордобы.

«Мы не испытывали никаких иллюзий в отношении этого решения. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, после финального свистка в матче 16-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:3) Джон Кордоба продемонстрировал оскорбительный жест, а затем убежал в подтрибунное помещение. Позднее он был дисквалифицирован на четыре матча Российской Премьер-Лиги за оскорбительное поведение, выраженное в демонстрации оскорбительного жеста в отношении официальных лиц матча.