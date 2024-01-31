Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Краснодара» Хашиг отреагировал на отказ РФС сократить дисквалификацию Кордобы

Гендиректор «Краснодара» Хашиг отреагировал на отказ РФС сократить дисквалификацию Кордобы
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал отказ апелляционного комитета Российского футбольного союза в сокращении дисквалификации нападающего Джона Кордобы.

«Мы не испытывали никаких иллюзий в отношении этого решения. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, после финального свистка в матче 16-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:3) Джон Кордоба продемонстрировал оскорбительный жест, а затем убежал в подтрибунное помещение. Позднее он был дисквалифицирован на четыре матча Российской Премьер-Лиги за оскорбительное поведение, выраженное в демонстрации оскорбительного жеста в отношении официальных лиц матча.

Материалы по теме
Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «​Краснодара» о дисквалификации Кордобы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android