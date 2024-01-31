Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду показал актуальную физическую форму

Криштиану Роналду показал актуальную физическую форму
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в социальной сети.

Фото: Из личного архива Роналду

«Благодарен за благословения», — написал Роналду на арабском языке под фотографией.

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету три игры и четыре гола в клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил три мяча в четырёх матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023 году Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром мира. Португальский нападающий получил премию Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока 2023 года. Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце 2022 года.

Материалы по теме
Роналду не признаёт «Золотой мяч» и премию от ФИФА. И имеет полное право на это
Роналду не признаёт «Золотой мяч» и премию от ФИФА. И имеет полное право на это
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android