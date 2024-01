Роналду не признаёт «Золотой мяч» и премию от ФИФА. И имеет полное право на это

Криштиану Роналду – легенда мирового футбола. Португалец выиграл все значимые титулы, кроме чемпионата мира. На его счету пять «Золотых мячей» (три по версии France Football и два – от ФИФА). Однако в недавнем интервью португальскому изданию Record Роналду выдал мощные слова про авторитет наград.

Криштиану Роналду нападающий «Аль-Насра» «Что я думаю о «Золотом мяче» и награде The Best от ФИФА? Эти награды в каком-то смысле теряют свой авторитет. Это не означает, что Месси, Холанд или Мбаппе не заслуживают их. Просто я больше не верю в эти награды, несмотря на то что я выиграл в номинациях на Globe Soccer Awards. Но есть факты и цифры, которые не обмануть. Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году. Потому что есть объективные цифры. Я к этому привык и знаю, как работают эти организации. Честно говоря, я не смотрел церемонию вручения наград The Best от ФИФА».

Интересно, что на прошлой неделе Роналду сам получил три награды на церемонии Globe Soccer Awards. Криштиану признали лучшим игроком Ближнего Востока по итогам 2023 года, кроме того, он получил премию Марадоны как лучший бомбардир минувшего года, а также был признан лучшим игроком 2023 года по мнению болельщиков.

«Горжусь тем, что выиграл три награды. Большое спасибо всем сотрудникам клуба и моим товарищам по команде, которые делают меня лучше каждый день», – отметил португалец в соцсетях. При этом в интервью он сам же заявил, что «не верит в награды, несмотря на победу в номинациях на Globe Soccer Awards». Криштиану, вероятно, в обиде на ФИФА, не включившую его хотя бы в шорт-лист. А ведь португалец – лучший бомбардир 2023 года! (54 гола) Прав ли Роналду, отмечая, что все футбольные награды превратились в фарс?

Криштиану Роналду Фото: AP/TASS

Сразу отметим, что награды от ФИФА получали за игровой период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Таким образом, победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 не учитывалась. Однако главный приз всё же получил Лионель Месси, что вызвало споры и негодование. Но голосовавшие с большой вероятностью в детали не углублялись.

Комментатор Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале рассказал любопытную историю: «Пожалуй, у меня есть ещё одно объяснение этой мессимании во время вручений премий. Сегодня в эфире спросил Аршавина: «Вот ты был в своё время кэпом сборной и голосовал за обладателя «Золотого мяча». Как это происходило? Чисто технически». Сергеич начинает вспоминать. Мол, подходил кто-то из РФС, спрашивал. И Андрей тут же отвечал: «Месси». Он не брал время на размышление, не сравнивал статистику. Он даже не знал, за какой период оценивается игра футболистов. Просто называл имя того, кто нравится. Всё. Они просто не углубляются. Не парятся. И сложно их в этом обвинять. «Голосуют сердцем», уж извините». Учитывая результаты голосования, версия выглядит правдоподобной. Условные капитан сборной Таиланда и главный тренер Гамбии вряд ли анализируют каждого игрока, а просто отдают предпочтение любимым.

Важная деталь: от Португалии в качестве капитана сборной голосовал не Криштиану Роналду, а Пепе. Он поставил в тройку Бернарду Силву (первый, «Манчестер Сити»), Эрлинга Холанда (второй, «Манчестер Сити») и Виктора Осимхена (третий, «Наполи»). При этом форвард «Аль-Насра» не голосует в премии ФИФА не первый год. Что подтверждает несерьёзное отношение Роналду к мероприятию.

Лионель Месси Фото: Corbis/Corbis via Getty Image

Теперь перейдём к сравнению статистики Криштиану и победителя награды – Месси. Возьмём отрезок с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023-го. За период, который рассматривает ФИФА при голосовании, Месси провёл 32 матча и забил 24 гола. У Роналду 25 встреч и 19 забитых мячей. Учитывая данный отрезок, невключение Криштиану в шорт-лист претендентов выглядит максимально странным. А Роналду ещё стал лучшим бомбардиром 2023 года! Неужели он не заслужил хотя бы попадания в тридцатку?

Да и по трофеям у футболистов небольшая разница: Месси выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ» (само собой разумеющаяся картина) и Кубок лиг с «Интер Майами» (интересно, что финал прошёл 20 августа 2023 года – последний день, который учитывался при голосовании). А Роналду вместе с «Аль-Насром» выиграл Клубный кубок арабских чемпионов. Но при этом Криштиану тащил Португалию на Евро-2024 (10 голов в девяти играх отбора, пять мячей в четырёх встречах, если учитывать рамки ФИФА). У Месси же три гола в пяти играх отбора к ЧМ-2026.

В общем, по логике ФИФА, награду The Best мог получить и Роналду. А невключение его в топ-30 – удивительное решение. Криштиану имеет полное моральное право обижаться на ФИФА и пренебрежительно относиться к итогам голосования. Не работает даже аргумент про Саудовскую Аравию, ведь обладатель награды The Best играет в США.