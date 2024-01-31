«Оренбург» встретится с болгарским «Спартаком» 3 февраля

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«Оренбург» опубликовал расписание контрольных матчей на втором зимнем тренировочном сборе. Команда встретится с болгарским «Спартаком» и московским «Динамо».

Расписание контрольных матчей «Оренбурга» на втором сборе

3 февраля. «Оренбург» — «Спартак» (Болгария)

8 февраля. «Оренбург» — «Динамо»

«Ориентировочно матчи начнутся в 19 часов по оренбургскому времени. О трансляциях контрольных матчей будет сообщено дополнительно», — написано в сообщении клуба.

На первом сборе «Оренбург» провёл два контрольных матча. 22 января команда Давида Деограсии сыграла вничью с «Навбахором» из Узбекистана со счётом 2:2. 23 января «Оренбург» разгромил македонскую «Стругу» — 5:1.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 15 очков за 18 матчей.