Нобель Арустамян рассказал, почему Миранчук не перешёл из «Аталанты» в «Торино» летом

Российский журналист Нобель Арустамян высказался на тему несостоявшегося трансфера полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» летом 2023 года.

«В «Торино» он был лидером в прошлом году, реальным лидером. Он не перешёл в «Торино» только потому, что он пропустил межсезонье из-за травмы. Поэтому его «Торино» не смог взять, потому что они не договорились по сумме с «Аталантой».

Поэтому, на мой взгляд, Миранчук абсолютно адекватно справляется в Италии, его любят журналисты, его любят болельщики, он на своём месте», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Алексей Миранчук провёл 12 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.