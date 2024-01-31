Стала известна вероятность перехода Тикнизяна в европейский клуб после отказа «Зениту»

Возможный переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в зарубежный клуб оценивается как маловероятный. Об этом сообщил журналист Грач Хачатрян в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Есть европейские клубы, которые проявляют реальный интерес к Наиру Тикнизяну. Они наблюдали за ним во время игр сборной Армении. Но очень маловероятно, что он сейчас переедет за границу», — написал Хачатрян.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по переходу защитника Наира Тикнизяна. Позднее сообщалось, что трансфер сорвался из-за расхождений по зарплате игрока.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Наир Тикнизян провёл 16 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил две результативные передачи.