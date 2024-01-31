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Пикущак: у Игнатьева ещё есть время перезапустить карьеру, но надо поработать с головой

Пикущак: у Игнатьева ещё есть время перезапустить карьеру, но надо поработать с головой
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Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак прокомментировал переход российского нападающего Ивана Игнатьева в «Железничар».

«Будем надеяться, что в «Железничаре» у Ивана Игнатьева получится перезапустить карьеру. У него ещё есть время, а остальное будет зависеть от него.

Ивану однозначно надо искать причины в себе. У него всё есть, футболист он хороший, но надо поработать с головой», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Железничар» объявил о подписании контракта с Иваном Игнатьевым вчера, 30 января.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Игнатьев провёл 12 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также на счету нападающего шесть игр в Фонбет Кубке России.

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