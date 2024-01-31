«Зенит» поздравил Алексея Миллера с днём рождения

Санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях поздравил председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера с 62-летием.

«31 января председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру исполняется 62 года.

Уважаемый Алексей Борисович! Мы желаем Вам здоровья, успехов и сохранения духа истинного болельщика, который позволит нам с Вами достичь множества новых ярких побед — как на футбольном поле, так и за его пределами!

Мы благодарим Вас поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», за Вашу преданность и любовь к футболу.

С праздником!» — написано в заявлении клуба.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей.