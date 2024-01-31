Нападающий «Спартака» Угальде рассказал, на каких футболистов равняется

Коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, какие футболисты являются для него ориентиром.

«Три футболиста, на которых я равняюсь в плане игры? Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро и Луис Суарес», — сказал костариканец пресс-службе «Спартака».

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил в понедельник, 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн. «Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на пятом месте, набрав 30 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде.