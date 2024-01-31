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Форвард «Спартака» Угальде рассказал, почему часто забивает головой при росте 173 см

Форвард «Спартака» Угальде рассказал, почему часто забивает головой при росте 173 см
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, почему много забивает головой при относительно невысоком росте.

«В чём секрет того, что я много голов забиваю головой при росте 173 см? Всё дело в том, какую позицию я занимаю. Всегда стараюсь занимать свободное пространство. Именно это, я думаю, помогает мне забивать часто», — сказал костариканец пресс-службе «Спартака».

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил в понедельник, 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн. «Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на пятом месте, набрав 30 очков.

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