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Сергей Юран назвал тренеров, к которым хотел бы поехать на стажировку

Сергей Юран назвал тренеров, к которым хотел бы поехать на стажировку
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, к каким специалистам хотел бы поехать на стажировку.

«К кому бы с удовольствием поехал на стажировку или с кем поработал? Мне нравится схема, по которой играет «Интер». Не считаю Индзаги великим тренером, но посмотреть на тренировочный процесс съездил бы с удовольствием.

К Моуринью съездил бы. У нас были прекрасные отношения в «Порту». Он был очень позитивным, видимо, таким и остался», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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