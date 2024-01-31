Сергей Юран назвал тренеров, к которым хотел бы поехать на стажировку

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, к каким специалистам хотел бы поехать на стажировку.

«К кому бы с удовольствием поехал на стажировку или с кем поработал? Мне нравится схема, по которой играет «Интер». Не считаю Индзаги великим тренером, но посмотреть на тренировочный процесс съездил бы с удовольствием.

К Моуринью съездил бы. У нас были прекрасные отношения в «Порту». Он был очень позитивным, видимо, таким и остался», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.