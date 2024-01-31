Юран вспомнил, как в молодости сломал сопернику две ноги за плевок в лицо

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, как в молодости сломал сопернику две ноги за плевок в лицо. По словам российского экс-футболиста, ему до сих пор стыдно за этот поступок.

«Был ли поступок в игровой карьере, за который стыдно до сих пор? Пожалуй, за тот, когда был в молодёжном футболе. Поехал играть за сборную СССР и на турнире в Италии сломал парню две ноги. Мы играли с Аргентиной, он плюнул мне в лицо, а я сзади исподтишка прыгнул и сломал ему две ноги. Этот поступок до сих пор иногда появляется в голове. Понятно, в силу молодости, мне тогда было около 16 лет. Не совладал с пакостью, которую сделал он, но не настолько нужно было вести себя», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе нижегородцев.