Созин: от Айсауи в ЦСКА ждут такого же прогресса, как у Файзуллаева. Но это редкий случай

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о переходе в ПФК ЦСКА полузащитника «УСМ Алжир» Сида Ахмеда Айсауи.

«По переходу Айсауи в ЦСКА сказать что-то конкретное сложно – этот парень никогда и нигде на взрослом уровне не играл. Понятно, что деньги за него платят маленькие. И понятно, что в ЦСКА ждут от него такого же прогресса, как у Файзуллаева. Заплатил небольшие деньги – раскрыл игрока – хорошо продал его дальше. Конечно, хотелось бы, чтобы с алжирцем получилось, но вообще это редкий случай. Должно повезти, чтобы молодой футболист только приехал в новую страну и сразу же выстрелил», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ахмед Айсауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года он перебрался в молодёжную команду «УСМ Алжир».