Созин: в «Твенте» кричат, как неприятно иметь дела с Россией, и зарабатывают на «Спартаке»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о трансфере Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

«Я могу понять трансфер нападающего в «Спартак» с точки зрения спортивной составляющей – команде реально нужен форвард. Цену за футболиста я оставлю за скобками: сейчас сложности с баном РФС, банковскими переводами, так что цена тут большой роли не играет. Да, у кого бы я ни спрашивал, Угальде знают очень мало – это достаточно специфический, узконаправленный футболист. Но в этом трансфере меня возмущает позиция нидерландского «Твенте».

Боссы нидерландского клуба кричат, как им неприятно иметь дела с Россией, а сами зарабатывают на «Спартаке». Неприятно получается – мы вас знать не хотим, ненавидим, но игрока продаём. Прям как нынешняя ситуация в мире. Если не хотите – не продавайте, только никто вам больше таких денег за этого футболиста не даст. Логики нет никакой. И очень интересно, как «Спартак» имиджево выдержит эту покупку. Будет хорошо, если Угальде заиграет и весь мир это увидит», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».