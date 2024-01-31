Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран рассказал, почему отворачивается от поля во время пенальти своих игроков

Юран рассказал, почему отворачивается от поля во время пенальти своих игроков
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, почему отворачивается от поля во время пенальти своих игроков. По его словам, это примета «на фарт».

«Отворачиваюсь, когда мои игроки бьют пенальти или идёт подача углового? Где-то совпадение, но пенальти никогда не смотрю. Когда моя команда бьёт, наверное, на фарт [не смотрю]. В концовке, если мы выигрываем с пограничным счётом и в нашей зоне опасный штрафной или угловой, заметил, что тоже машинально не смотрю. Продолжаю так делать, тяжело объяснить, на фарт, наверное», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей.

Материалы по теме
Юран вспомнил, как в молодости сломал сопернику две ноги за плевок в лицо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android