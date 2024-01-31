Юран рассказал, почему отворачивается от поля во время пенальти своих игроков

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, почему отворачивается от поля во время пенальти своих игроков. По его словам, это примета «на фарт».

«Отворачиваюсь, когда мои игроки бьют пенальти или идёт подача углового? Где-то совпадение, но пенальти никогда не смотрю. Когда моя команда бьёт, наверное, на фарт [не смотрю]. В концовке, если мы выигрываем с пограничным счётом и в нашей зоне опасный штрафной или угловой, заметил, что тоже машинально не смотрю. Продолжаю так делать, тяжело объяснить, на фарт, наверное», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей.