Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» объявила о переходе воспитанника «Зенита» Козлова

«Балтика» объявила о переходе воспитанника «Зенита» Козлова
Комментарии

Полузащитник Данила Козлов стал игроком калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что срок трудового соглашения с полузащитником рассчитан на 4,5 года.

«Мы приветствуем Данилу в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — написано в заявлении «Балтики».

19-летний Данила Козлов является воспитанником академии «Зенита». В составе сине-бело-голубых в сезоне-2020/2021 стал победителем первенства ЮФЛ. В текущем сезоне полузащитник выступал за «Зенит» в Молодёжной футбольной лиге. Он провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 18 матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android