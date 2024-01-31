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Булыкин: для Хамулича «Локомотив» — новый вызов, поэтому он может раскрыться

Булыкин: для Хамулича «Локомотив» — новый вызов, поэтому он может раскрыться
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о новичке «Локомотива» Саиде Хамуличе, арендованном у «Тулузы».

«Удачный или ужасный этот трансфер, мы узнаем в ближайшее время, когда начнётся чемпионат. Тем более это аренда, где есть возможность посмотреть и не тратить много денег, а также привнести дополнительную конкуренцию на тренировках и в игре. Если хороший футболист, то его выкупят, если нет, то без каких-либо вложений отдадут обратно. «Локомотив» делает длинную скамейку и хочет иметь хороших футболистов.

В прошлой аренде Хамуличу, может, не доверяли или выходил на замену на несколько минут. Здесь новый вызов и стимул, поэтому у него в «Локомотиве», может, получится раскрыться. Понятное дело, что не всегда угадывают, но иногда бывает. Как пример – Дзюба, у которого статистика была не очень, а его взяли. Он приносит очень много пользы «Локомотиву», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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