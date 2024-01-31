Тарханов: Сербия – самый сильный соперник для сборной России за последнее время

Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сербии. Встреча состоится 21 марта в Москве.

«Сербия — хороший соперник. На чемпионат Европы вышли, и в составе команды футболисты, которые играют в топ-клубах. Это самый сильный соперник для сборной России за последнее время», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).