«Локомотив» — «Урал»: железнодорожники вышли вперёд, забив третий гол

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходит в формате из четырёх таймов по 30 минут. На момент выхода новости счёт 3:2 в пользу «Локомотива».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 78-й минуте третий гол железнодорожников забил нападающий Вадим Раков.

Ранее, на девятой минуте счёт в матче открыл защитник железнодорожников Наир Тикнизян. На 30-й минуте ответный мяч забил защитник «Урала» Итало.

На 40-й минуте Тикнизян оформил дубль.

На 71-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Урала» Алексей Каштанов.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Урал» заработал 19 очков и расположился на 12-й строчке.