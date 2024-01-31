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Ринат Билялетдинов оценил решение Игоря Денисова стать тренером академии «Торпедо»

Ринат Билялетдинов оценил решение Игоря Денисова стать тренером академии «Торпедо»
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Бывший рулевой московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о том, что экс-полузащитник сборной России Игорь Денисов стал тренером академии «Торпедо». Специалист выразил уважение Денисову за его решение.

«Денисову 39 лет. Возраст начала тренерской карьеры. Видимо, получил лицензию и теперь готов к работе. Вполне естественно, что он захотел попробовать себя в этой роли. Я так понимаю, он уже давно живёт в Москве, поэтому и решил пойти в «Торпедо». Всё-таки это именитый клуб, пусть и в последние годы там много трудностей. Это ведь не так часто бывает, когда футболист высокого уровня идёт работать с детьми. Там и низкие зарплаты, и административное давление, и прочие сложности. За это ему большое уважение», – приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Вчера, 30 января, стало известно о том, что бывший футболист сборной России Игорь Денисов был назначен тренером в академии московского «Торпедо». 39-летний специалист будет тренировать команду игроков 2011 года рождения.

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