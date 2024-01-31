Экс-игрок «Зенита» Мельников: раньше Денисов не проявлял интереса к тренерству

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Мельников отреагировал на новость о том, что экс-хавбек сине-бело-голубых Игорь Денисов получил назначение на должность тренера в академию московского «Торпедо».

«Удивился, когда услышал от вас эту новость. Насколько я помню, раньше он не проявлял большого интереса к тренерской работе. Но когда-то надо чем-то заняться. У него большой опыт, поиграл в хороших командах, сборной. Сложно сказать, каким он будет тренером. Это всё-таки совсем другая профессия. Я могу пожелать ему только удачи и воспитать как можно больше футболистов», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

Напомним, Игорь Денисов завершил игровую карьеру в 2019 году. Он выступал санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Зенита» Денисов стал трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012), обладателем Кубка России (2009/2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). С «Локомотивом» он стал чемпионом России (2017/2018) и двукратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019).