Роналду сможет сыграть в матче между «Аль-Насром» и «Интер Майами» — саудовский журналист

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет принять участие в товарищеском матче с американским «Интер Майами», в составе которого играет форвард Лионель Месси, несмотря на ранее появившуюся в СМИ информацию, что он пропустит эту встречу из-за травмы. Об этом сообщает саудовский журналист, член Федерации спортивных СМИ в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 38-летний футболист занимался сегодня, 31 января, с тренером по физической подготовке. По итогам этой тренировки главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру принял решение включить Роналду в заявку на матч с «Интер Майами».

Напомним, встреча между командами состоится в четверг, 1 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.