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«Барселона» — «Осасуна»: Левандовски, Гюндоган и Ямал — в старте каталонцев

В среду, 31 января, состоится перенесённый матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямал, Торрес, Левандовски.

«Осасуна»: Эррера, Аресо, Гарсия, Катена, Крус, Мохика, Муньос, Ибаньес, Гомес, Рауль, Будимир.

В последний раз в очном матче сегодняшние соперники встречались совсем недавно. В четверг, 11 января, «Барселона» в полуфинальном матче Суперкубка Испании уверенно переиграла «Осасуну» — 2:0.

В данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Осасуна» находится на 12-й строчке, заработав 26 очков за 21 игру. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (55).