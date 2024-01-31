Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Игорь Денисов принесёт большую пользу «Торпедо»

Сёмин: Игорь Денисов принесёт большую пользу «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении экс-полузащитника «Зенита» Игоря Денисова тренером академии московского «Торпедо». Экс-хавбек «Зенита» будет работать с детьми в возрасте 11 лет.

«Это очень хорошо для футбола, потому что игрок с таким опытом будет работать в детско-юношеском футболе. Игорь уже работал с более молодыми ребятишками. У него есть в этом большой успех. Ему нравится профессия детского тренера. Я думаю, Денисов принесёт большую пользу и «Торпедо», и всему футболу. Только приветствую, что он туда пошёл.

Есть ли у Денисова перспектива стать главным в «Торпедо»? Игорю в первую очередь сейчас надо работать. Та работа, которую ему дали, не менее престижная, чем та должность, о которой вы сказали», — приводит слова Сёмина «Спорт День за Днём».

Денисов завершил игровую карьеру в 2019 году. Игорь выступал за «Зенит», «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». Денисов выигрывал Кубок УЕФА в 2008 году, а также становился четырёхкратным чемпионом России.

Материалы по теме
Игорь Денисов стал тренером в академии московского «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android