Анчелотти оценил решение Хави покинуть пост главного тренера «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение рулевого каталонской «Барселоны» Хави покинуть стан сине-гранатовых после завершения нынешнего сезона. Итальянский специалист заявил, что он понимает решение испанца.

«Я понимаю его решение уйти в отставку и уважаю это решение. Тренерская деятельность фантастическая, но здесь много давления. И давайте без сравнений со мной. Я уважаю решение каждого», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Напомним, Хави сообщил о решении покинуть сине-гранатовых после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:5). После этой игры испанский специалист заявил, что «Барселоне» нужна смена вектора развития.