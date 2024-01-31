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«Рома» на днях совершит второе подписание после ухода Моуринью

«Рома» на днях совершит второе подписание после ухода Моуринью
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«Рома» близка к приобретению атакующего полузащитника «Эмполи» и молодёжной сборной Италии Томмазо Бальданци. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 20-летний футболист прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования и подписания контракта в четверг, 1 февраля. «Рома» заплатит «Эмполи» за молодого хавбека около € 10 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

Бальданци находится в системе «Эмполи» с 2011 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 14 матчей в Серии А, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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