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Андреа Белотти стал игроком «Фиорентины»

Андреа Белотти стал игроком «Фиорентины»
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Нападающий «Ромы» и сборной Италии Андреа Белотти перешёл в другой клуб из Серии А — «Фиорентину». Об этом сообщает пресс-служба флорентийского клуба. «Фиалки» арендовали 30-летнего форварда до конца нынешнего сезона.

Белотти присоединился к «Фиорентине» на правах аренды

Белотти присоединился к «Фиорентине» на правах аренды

Фото: ФК «Фиорентина»

Белотти выступает за «Рому» с 2022 года. В текущем сезоне опытный нападающий провёл за римлян 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

На данный момент «Фиорентина» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии. «Фиалки» набрали 34 очка после 21 тура. Команда отстаёт от зоны Лиги чемпионов лишь на два очка.

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