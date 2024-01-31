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Самуэль Это’О написал письмо президенту Камеруна с просьбой не увольнять тренера сборной

Самуэль Это’О написал письмо президенту Камеруна с просьбой не увольнять тренера сборной
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Президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О направил письмо президенту Камеруна Полю Бийя с просьбой не допустить, чтобы нынешний главный тренер «неукротимых львов» Ригобер Сонг был отправлен в отставку. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Это’О также попросил президента Камеруна пролонгировать трудовое соглашение Сонга ещё на два года. Подчёркивается, что подобное поведение бывшего нападающего камерунской национальной команды противоречит правилам, установленным ФИФА.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Сонг будет уволен из-за неудачного выступления сборной Камеруна на Кубке африканских наций, проходящем в эти дни. «Неукротимые львы» завершили своё участие на этом турнире, проиграв в 1/8 финала Нигерии со счётом 2:0.

Сонг тренирует сборную Камеруна с марта 2022 года.

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Источник: Ригобер Сонг будет уволен с поста тренера сборной Камеруна
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