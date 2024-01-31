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«Шальке» может лишиться профессионального статуса в случае вылета из Второй Бундеслиги

«Шальке» может лишиться профессионального статуса в случае вылета из Второй Бундеслиги
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Немецкий футбольный клуб «Шальке» из-за долгов в размере € 165 млн может лишиться профессионального статуса и лицензии в случае вылета из Второй Бундеслиги, где команда выступает на текущий момент. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, в случае реализации подобного сценария «Шальке» сможет выступать исключительно на любительском уровне, представляя низший эшелон немецкого футбола.

Напомним, после 19 туров Второй Бундеслиги «Шальке» набрал 20 очков и занимает 15-е место. В свою очередь, «Ганза Р» и «Айнтрахт Б», расположившиеся на 16-й и 17-й строчках соответственно (зона вылета), также имеют в своём активе по 20 очков. На последнем месте идёт «Оснабрюк», набравший после аналогичного количества туров 10 очков.

Календарь Второй Бундеслиги
Турнирная таблица Второй Бундеслиги
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