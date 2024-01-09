«Бавария» предложила пятилетний контракт молодому таланту из «Шальке»

«Бавария» провела переговоры с представителями 17-летнего полузащитника «Шальке» Ассана Уэдраого о том, чтобы он присоединился к мюнхенскому клубу. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенцы предложили Уэдраого пятилетний контракт.

Подчёркивается, что «Бавария» конкурирует с «Айнтрахтом» и «РБ Лейпциг» в борьбе за подписание 17-летнего игрока.

Контракт Уэдраого с «Шальке» предполагает отступные в размере € 15 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.