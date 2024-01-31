«Коринтианс» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо — UOL

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо может покинуть Российскую Премьер-Лигу. Об этом сообщает издание UOL.

По данным источника, в трансфере Клаудиньо заинтересован «Коринтианс». Бразильский клуб уже начал переговоры с сине-бело-голубыми о переходе полузащитника. Также «Коринтианс» наладил контакт с агентом футболиста. Отмечается, что для осуществления трансфера команде из Сан-Паулу придётся привлечь стороннего инвестора.

Напомним, 27-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и четыре результативные передачи в 25 матчах во всех официальных турнирах. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста из Бразилии в € 18 млн.