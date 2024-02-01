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«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче 22-го тура АПЛ благодаря дублю Альвареса

«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче 22-го тура АПЛ благодаря дублю Альвареса
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Закончился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. Матч завершился победой «горожан» со счётом 3:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. На 22-й минуте Альварес оформил дубль. На 46-й минуте хавбек Родриго Эрнандес забил третий гол манкунианцев. На 90+3-й минуте гол забил защитник «Бёрнли» Амин Аль-Дахиль.

После 21 игры в АПЛ «Манчестер Сити» набрал 46 очков и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после 22 туров чемпионата Англии «Бёрнли» заработал 12 очков и расположился на 19-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 1-м туре АПЛ. В той встрече «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
31 января 2024, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Альварес – 16'     2:0 Альварес – 22'     3:0 Эрнандес – 46'     3:1 Аль-Дахиль – 90+3'    
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