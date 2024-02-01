Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Андижан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп повторил достижение Гвардиолы и Моуринью в АПЛ

Клопп повторил достижение Гвардиолы и Моуринью в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал одним из семи тренеров, которые добивались 200 побед в АПЛ. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, победа в матче с «Челси» стала для Юргена Клоппа юбилейной 200-й в чемпионате Англии. Немецкий специалист стал одним из семи тренеров, добравшихся до этой отметки. Ранее это удавалось Алексу Фергюсону, Арсену Венгеру, Гарри Реднаппу, Жозе Моуринью, Дэвиду Мойесу и Пепу Гвардиоле. Только испанец одержал 200 побед быстрее Клоппа – за 269 матчей (против 318).

Напомним, сегодня «Ливерпуль» разгромил «Челси» в центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги со счётом 4:1.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» Клоппа лидирует в английской Премьер-лиге, набрав 51 очко.

Материалы по теме
«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 15 матчей в АПЛ
Англия - Премьер-лига . 22-й тур
31 января 2024, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Челси
Лондон
1:0 Жота – 23'     2:0 Брэдли – 39'     3:0 Собослаи – 65'     3:1 Нкунку – 71'     4:1 Диас – 79'    

Фанат «Ливерпуля» бросил бутылку в автобус «МЮ»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android