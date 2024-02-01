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Клопп повторил достижение Гвардиолы и Моуринью в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал одним из семи тренеров, которые добивались 200 побед в АПЛ. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, победа в матче с «Челси» стала для Юргена Клоппа юбилейной 200-й в чемпионате Англии. Немецкий специалист стал одним из семи тренеров, добравшихся до этой отметки. Ранее это удавалось Алексу Фергюсону, Арсену Венгеру, Гарри Реднаппу, Жозе Моуринью, Дэвиду Мойесу и Пепу Гвардиоле. Только испанец одержал 200 побед быстрее Клоппа – за 269 матчей (против 318).

Напомним, сегодня «Ливерпуль» разгромил «Челси» в центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги со счётом 4:1.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» Клоппа лидирует в английской Премьер-лиге, набрав 51 очко.

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