Отец Севикяна рассказал, почему сын выбрал «Ференцварош», несмотря на интерес «Краснодара»

Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, рассказал, почему сын выбрал переход в венгерский «Ференцварош», несмотря на интерес «Краснодара».

«Конкретный интерес от «Краснодара» действительно был. Это всё, что я могу сказать. Что касается самого предложения и того, сколько их было, я предпочту оставить это без комментариев. Мы очень уважаем краснодарский клуб, его президента и руководителей, поэтому детали наших переговоров должны оставаться между нами.

В России сын был готов перейти только в «Краснодар»? Это неправда. Это нелогичные тезисы, которые, к сожалению, распространяют некоторые телеграм-каналы. Эдгар был готов перейти на повышение в клуб, который предложит ему проект и понятную стратегию развития, проявит искренний интерес к нему и его игровому стилю, детально объяснит роль в команде и на поле.

Это простые и логичные для любого футболиста принципы, и именно поэтому Эдгар перешёл в клуб, который был более убедителен. В «Ференцвароше» лучше всего видны его игровые перспективы», — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.