«Челси» готов отдать в аренду 22-летнего нападающего Армандо Брою

Лондонский «Челси» готов отдать в аренду нападающего Армандо Брою, сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что в услугах Армандо заинтересован «Фулхэм». Отмечалось, что «дачники» хотят взять 22-летнего форварда в аренду до конца нынешнего сезона и предлагают «Челси» включить в сделку опцию выкупа.

Албанец находится в системе «Челси» с 2009 года. В текущем сезоне форвард провёл за «синих» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.