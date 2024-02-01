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Главный тренер «Кайрата»: у нас есть игроки, на которых клубам РПЛ стоит обратить внимание

Главный тренер «Кайрата»: у нас есть игроки, на которых клубам РПЛ стоит обратить внимание
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Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер заявил, что в его команде есть игроки, на которых стоит обратить внимание клубам Российской Премьер-Лиги.

«Спасибо за приглашение, для нас это хорошая возможность себя проявить на уровне клубов РПЛ. Это интересно. Плюс считаю, что это возможность для нас показать всем наших игроков, потому что в «Кайрате» есть футболисты, на которых клубам РПЛ стоит обратить внимание», — передаёт слова Кекера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Кайрат» примет участие в розыгрыше Винлайн Зимнего кубка РПЛ, который пройдёт со 2 по 14 февраля. Отметим, что в прошлом году победителем Зимнего кубка РПЛ стал московский «Спартак». «Ростов» первый круг Российской Премьер-Лиги завершил на 10-м месте в турнирной таблице.

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