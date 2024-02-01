Валерий Карпин рассказал о преимуществах Зимнего кубка РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о преимуществах Винлайн Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги.

«Игры в Кубке приобретают статус, который максимально приближен к официальному. Футболисты по-другому относятся к игре. Понятно, что нет задачи выиграть Кубок кровь из носу. Понятно, что будут смешанные составы. Но формат Кубка приближен по антуражу к матчам РПЛ», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Зимний кубок РПЛ пройдёт со 2 по 14 февраля. Участие в нём примут «Ростов», «Спартак», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли». Отметим, что в прошлом году победителем Зимнего кубка РПЛ стал московский «Спартак». «Ростов» первый круг Российской Премьер-Лиги завершил на 10-м месте в турнирной таблице.