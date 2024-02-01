Валерий Карпин высказался о позиционной атаке «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о позиционных атаках своей команды в преддверии старта Зимнего кубка РПЛ.

«На создание позиционной игры уходит больше времени. К «Ростову» сейчас готовятся, а все ситуации не предусмотреть. Нам нужно сделать так, чтобы мы были готовы к тому, что при приближении к штрафной соперника футболисты умели принимать решения. А времени на это нужно больше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Зимний кубок РПЛ пройдёт со 2 по 14 февраля. Участие в нём примут «Ростов», «Спартак», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли». Отметим, что в прошлом году победителем Зимнего кубка РПЛ стал московский «Спартак». «Ростов» первый круг Российской Премьер-Лиги завершил на 10-м месте в турнирной таблице.