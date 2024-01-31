Абаскаль рассчитывает на Угальде, а Карпин верит в Роналдо. Кто выиграет Зимний кубок РПЛ?

У «Спартака» и «Ростова» отличное пополнение, но «Кайрат» и клуб из ОАЭ тоже не робкого десятка.

В 2024 году, конечно же, не обойдётся без Зимнего кубка РПЛ, но на этот раз в нём примут участие не только команды из чемпионата России. Турнир пройдёт со 2 по 14 февраля в ОАЭ. От Российской Премьер-Лиги на него заявлены «Спартак» и «Ростов», а также участие примут казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из Эмиратов. Эксперты уже оценили шансы каждой команды на победу в товарищеских соревнованиях.

Почему «Кайрат» — главный аутсайдер?

Команда из Алма-Аты является одной из самых титулованных в Казахстане. За свою историю «Кайрат» трижды становился чемпионом первенства, 10 раз выигрывал Кубок страны и является двукратным обладателем Суперкубка Казахстана. Минувший сезон он завершил на четвёртом месте, лишившись шансов поиграть в еврокубках.

Коэффициент на победу жёлто-чёрных в товарищеском турнире оценили коэффициентом 7.00. Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов считает участие в Зимнем кубке РПЛ очень выгодным с финансовой точки зрения, а также обозначил цели на него. Он заявил, что, конечно, хотел бы, чтобы команда выиграла соревнования, но основная задача – это подготовка к новому сезону.

Есть в «Кайрате» и хорошо знакомый россиянам футболист. Бывший игрок ЦСКА Виктор Васин выступает за казахстанский клуб.

«Шабаб Аль-Ахли» способен удивить?

Эмиратский клуб по праву будет считаться хозяином турнира, ведь встречи будут проходить на его территории. «Шабаб Аль-Ахли» является одним из самых титулованных клубов в ОАЭ. Всего за свою историю существования он выигрывал первенство семь раз. На его победу в Зимнем кубке РПЛ предлагают коэффициент 5.00.

Главный тренер «красных рыцарей» хорошо знаком россиянам – Марко Николич. Он работал с «Локомотивом» в сезоне-2020/2021, заняв по итогам второе место в таблице, получив путёвку в Лигу чемпионов, а также выиграл Кубок России. Также в «Шабаб Аль-Ахли» есть многим известный полузащитник Лука Миливоевич. Долгое время он играл за сборную Сербии, а также выступал в АПЛ за «Кристал Пэлас».

Карпин порадует ростовских болельщиков

«Ростов» проводит далеко не самый удачный сезон в РПЛ и располагается близко к зоне плей-офф на понижение – на 10-м месте. Клуб опережает «Ахмат», занимающий 13-ю строчку, всего на четыре очка. Как минимум по этой причине эксперты оценили шансы жёлто-синих на победу в Зимнем кубке РПЛ коэффициентом 4.80. Почти столько же дали на «Шабаб Аль-Ахли» — 5.00.

В межсезонье команда Карпина усилилась новичками. Руководство заключило контракт с бразильским нападающим Роналдо. 23-летнему футболисту пророчат большое будущее, но говорить об этом слишком рано. Его предыдущим местом работы был болгарский «Левски». В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Спартак» — фаворит

Красно-белые являются действующими чемпионами Зимнего кубка РПЛ, поэтому будут стараться защититься. На то, что подопечные Абаскаля выиграют этот товарищеский турнир, предлагают сделать ставки с коэффициентом 1.85. «Гладиаторы» занимают пятое место в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

В трансферное окно «Спартак» приобрёл за € 13 млн нападающего «Твенте» Манфреда Угальде. При этом рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составила € 5 млн. В текущем сезоне 21-летний костариканец провёл 25 матчей за бывший клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. По данным источников, он уже вылетел в ОАЭ, где сможет присоединиться к красно-белым.

Кто выиграет товарищеский турнир?

Не исключено, что команды будут проводить эксперименты, пробовать новые составы, а также просматривать новичков. Поэтому предсказать победителя очень сложно. Но если говорить о стабильности, более интересном и сильном составе, а также судить по последним результатам, то «Спартак» является явным фаворитом Зимнего кубка РПЛ и должен его выигрывать без проблем.

Ставка: победа «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ за 1.85.