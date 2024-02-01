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«Я думаю о «Спартаке». Абаскаль — о ситуации с Джикией

«Я думаю о «Спартаке». Абаскаль — о ситуации с Джикией
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации с капитаном команды Георгием Джикией, который перестал попадать в основной состав.

«Оценка состояния Джикии и других игроков будет проведена в конце сборов. А что касается его контракта, то у нас есть руководство и новый спортивный директор. Контрактами занимаются они, я думаю о команде. Два левоногих центральных защитника? Нет варианта, что они оба будут в старте», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде. Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

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